Девушки из Уссурийска нашли хитрый способ посещать кафе за чужой счет Уже не первый раз жительницы Приморья покидают заведение, не заплатив за еду

Девушки из Приморья решили вкусно поесть "на халяву", сообщает РИА VladNews со ссылкой на блог Марка Чернослива.

В одном из популярном инстаграм-паблике появилось видео с камер наблюдения одного из кафе в городе Уссурийске. На кадрах - девушки, решившие поесть и не заплатить по счету. По словам руководства кафе, общая сумма чека составила 1500 рублей. После трапезы девушки, заказав еще чай и сообщив официанту, что они идут на перекур, вышли на крыльцо и стремительно покинули заведение. Назад они уже не вернулись.

Местные жители рассказывают, что подобная история недавно произошла в еще одном кафе Уссурийска и, судя по кадрам, девушки имеют к ней самое прямое отношение.

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