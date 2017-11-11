Андрей Тарасенко: Школьникам нужна дорога!

Врио губернатора Приморья посетил Хасанский район

20:28, 11 ноября 2017 Общество
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Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко сегодня, 11 ноября, совершил рабочий визит в Хасанский район. В частности, он проверил качество проделанных работ в школе села Занадворовка, которая сильно пострадала от циклона, обрушившегося в августе текущего года. Однако не все работы ещё закончены, сообщил корреспондент РИА VladNews, который побывал в рабочей поездке с врио главы региона.

В ходе проверки Андрей Тарасенко, в первую очередь, заметил прилегающую к школе территорию, на которой до сих пор не ликвидированы последствия ЧС. 

"Детям нужна хорошая дорога. А то как в болоте, честное слово",- сказал Андрей Тарасенко.

Врио губернатора поручил строителям заасфальтировать прилегающую территорию.

Андрей Тарасенко, проверяя состояние учебных классов, также заметил некачественно постеленные полы и поручил главе Хасанского района Сергею Овчинникову разобраться с этим вопросом.

Помимо этого, во многих классных помещениях отсутствуют нужные для учебного процесса ресурсы. Однако в дирекции школы сообщили, что данным вопросом они займутся только после окончания учебного года.

Стоит отметить, что занятия в школе, из-за последствий циклона, начались только с 7 ноября. На сегодняшний день в учебном учреждений обучаются около 57 школьников.

Проверке также подверглось и учреждение дошкольного образования, а именно детский сад "Буратино" в селе Барабаш, где сейчас ведутся строительные работы по благоустройству территории.

Врио губернатору Приморья Андрею Тарасенко руководство детского сада сообщило, что помещение будет полностью готово к 20 декабря текущего года.

Стоит отметить, что в отремонтированный в будущем детский сад планируют принять 154 дошкольника не только из села Барабаш, но и из других ближайших сёл Хасанского района.

В ходе рабочего визита, Андрей Тарасенко также посетил гостиничный комплекс "Тёплое море".

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