По городу в Приморье бегают поросята Жители Фокино удивлены гостям

В одном из городов Приморья бегают домашние поросята, сообщает РИА VladNews со ссылкой на newsfokino.

домашние живтоные без присмотра были замечены в районе улицы Карла Маркса, 53. Два хряка внимательно копошились в осенних листьях, судя по всему, в поисках еды. Стоит отметить, что в пригороде Фокино имеется частный сектор. Вполне вероятно, что животные сбежали именно оттуда. Хозяев просят внимательно следить за своими домашними питомцами.