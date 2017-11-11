Колбасу «с сюрпризом» продают в Приморье Потребители обманулись уже второй раз

Жители Приморья приобрели колбасу с плесенью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на nhk_off.

Инцидент произошел в городе Находка. Местные жители были крайне удивлены, придя домой. Только что купленная колбаса была украшена плесень. По словам покупателей, такое с ними случается уже во второй раз.

Один из пользователей социальной сети рассказал, что только один запах в магазине, где приморцы приобрели некачественную колбасу, оставляет желать лучшего:

"Один раз зашла, запах в этом магазе... Сразу ясно стало - один"свежачок"", - рассказывает подписчица.