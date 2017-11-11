Шквальный ветер во Вла­дивос­то­ке сносит все на своем пути Больше всего страдают автомобилисты

Погода во Владивостоке продолжает диктовать свои условия, сообщает РИА VladNews. На этот раз сильный ветер в районе Эгершельда срывает номера с автомобилей. Местный житель заснял происходящее на камеру мобильного телефона. По его словам, при таком ветре находится на улице не рекомендовано.

Напомним, сразу два происшествия произошли во Владивостоке по вине шквального ветра. В районе улицы Бородинской ветер повалил дерево, которое приземлилось на дорогой автомобиль. В районе Некрасовской сильный ветер сорвал обшивку дома, под завалами которой оказался автомобиль марки Rav-4.

Отметим, ранее агентство сообщало, что сегодня во Владивостоке погоду оценивают как опасную.В краевой столице ожидается снег с дождем, сильный ветер и обледенение дорог. Автомобилистов просят быть внимательными за рулем.