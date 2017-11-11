Дорожные службы Приморья не изменяют традициям с приходом снега В крае начали класть асфальт

Дорожные службы Приморского края продолжают давнюю традицию класть асфальт во время выпадения осадков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на primore_online.

На этот раз первыми к облагораживаю трассы приступили дорожные работники Лучегорска, Пожарский район Приморья. Автолюбитель запечатлел на камеру самый разгар работы. Стоит отметить, что из года в год автомобилисты и жителя края не перестают удивляться подобному явлению.