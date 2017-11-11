Из-за нез­на­читель­но­го ДТП трассу во Вла­дивос­то­ке сковал затор

Причиной ДТП стала неосторожность водителей

15:29, 11 ноября 2017 Происшествия
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Во Владивостоке произошла авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент случился в районе Народного проспекта в сторону кольца 3-ей Рабочей. Судя по всему, один из автомобилистов не справился с управлением своего транспортного средства на скользком участке трассы и совершил столкновение с другим участником движения. От удара автомобили буквально откинуло друг от друга по разные стороны трассы. По предварительной информации, никто не пострадал. 

Сейчас движение в районе ДТП затруднено.