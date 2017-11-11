Спортсмен из Приморья завоевал титул Чемпиона мира по кикбоксингу Александр Захаров получил звание «Заслуженный мастер спорта России»

Спортсмен из Уссурийска сталЧемпионом мира по кикбоксингу и завоевал звание «Заслуженный мастер спортаРоссии», сообщает РИА VladNews.

Накануне в Будапеште,столица Венгрии, завершился чемпионат мира по кикбоксингу. АлександрЗахаров, спортсмен из Приморья, провел поединки с 18 оппонентами. Первый бойзакончился техническим нокаутом, остальные три – победой Александра.

Кроме того, тренерспортсмена Андрей Подоплелов удостоился звания «Заслуженный тренерРоссии». Мужчина рассказал, что Александр Захаров занимается у него вот уже 15лет, в 2002 году в возрасте 11 лет будучи еще маленьким мальчиком Саша пришел всекцию кикбоксинга ЦРТДЮ на базе школы номер №31 города Уссурийск и с тех порначался его чемпионский путь.