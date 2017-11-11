На острове Русский столкнулись легковушка и маршрутный мик­ро­ав­то­бус Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Во Владивостоке произошла авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент случился в темное время суток на острове Русский, в районе поворота на Приморский океанариум. Там столкнулись два автомобиля: легковушка и микроавтобус-маршрутка. От удара последнего откинуло на знак дорожного движения. По предварительной информации, никто не пострадал.

Все обстоятельства аварии еще предстоит выяснить сотрудникам ДСП.