На острове Русский столкнулись легковушка и маршрутный мик­ро­ав­то­бус

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

16:20, 11 ноября 2017 Происшествия
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Во Владивостоке произошла авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент случился в темное время суток на острове Русский, в районе поворота на Приморский океанариум. Там столкнулись два автомобиля: легковушка и микроавтобус-маршрутка. От удара последнего откинуло на знак дорожного движения. По предварительной информации, никто не пострадал.

Все обстоятельства аварии еще предстоит выяснить сотрудникам ДСП.