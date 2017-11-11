Во Вла­дивос­то­ке мик­ро­ав­то­бус «влетел» в кон­тей­не­ровоз Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

серьезная авария произошла во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент случился в темное время суток в районе остановки Молодежная. Водитель микроавтобуса не справился с управлением своего транспортного средства и на огромной скорости влетел в прицеп стоящего контейнеровоза. От удара сильно деформировалась кабина микроавтобуса. на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и наряд ДПС.

По словам очевидцев, за рулем микроавтобуса находилсь женщина, рядом с ней пассажир - мужчина.Водителя зажало в салоне авто, и самостоятельно выбраться из покореженного ТС она не смогла.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить. Видео можно посмотреть по ссылке.