Сильный ветер повалил деревья во Вла­дивос­то­ке

В результате инцидента пострадал дорогой автомобиль

13:49, 11 ноября 2017 Происшествия
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Ухудшение погодных условий во Владивостоке повредило автомобиль местному жителю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент произошел поздней ночью в районе улицы Бородинская, 45. Сильный ветер повалил массивное дерево, которое приземлилось на дорогой автомобиль марки Merсedes. Другим автомобилистам повезло: их транспортные средства не пострадали. 

По предварительной информации, никто не пострадал.

Отметим, ранее агентство сообщало, что сегодня во Владивостоке погоду оценивают как опасную. В краевой столице ожидается снег с дождем, сильный ветер и обледенение дорог. Автомобилистов просят быть внимательными за рулем. 