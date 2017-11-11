Мужчина чудом выжил в жутком ДТП в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

12:48, 11 ноября 2017 Происшествия
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Жуткая авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент случился в районе села Красный Кут, Спасский район Приморья. Водитель автомобиля марки Mark II по неизвестным пока причинам не справился с управлением своего транспортного средства и влетел в дерево. От удара автомобиль буквально превратился в груду покореженного железа: машину разорвало на две части. Водитель вышел из того, что сейчас даже нельзя назвать ТС, и отправился домой, находясь в шоковом состоянии. Только позже, дома, придя в себя, мужчина обратился за медицинской помощью.

Родственники автомобилиста рассказывают, что парень отделался парой переломов, ушибами и испугом. Сейчас находится дома. По предварительной информации. водитель был трезв. 

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС. 