Мужчина чудом выжил в жутком ДТП в Приморье Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Жуткая авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент случился в районе села Красный Кут, Спасский район Приморья. Водитель автомобиля марки Mark II по неизвестным пока причинам не справился с управлением своего транспортного средства и влетел в дерево. От удара автомобиль буквально превратился в груду покореженного железа: машину разорвало на две части. Водитель вышел из того, что сейчас даже нельзя назвать ТС, и отправился домой, находясь в шоковом состоянии. Только позже, дома, придя в себя, мужчина обратился за медицинской помощью.

Родственники автомобилиста рассказывают, что парень отделался парой переломов, ушибами и испугом. Сейчас находится дома. По предварительной информации. водитель был трезв.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.