Во Вла­дивос­то­ке «разули» автомобиль Уже очень много времени ТС никто не эксплуатирует

Во Владивостоке неизвестные сняли с автомобиля колеса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125rus.

Со слов очевидцев, белый автомобиль марки Toyota Vista уже очень долго стоит на обочине трассы в районе съезда с Патрокла на улицу Фадеева. Сегодня ночью неизвестные сняли с ТС литье и резину. В социальных сетях появилась фотография автомобиля с подписью "Чья машина!!!" Неравнодушные владивостокцы надеются, что хоть так владелец увидит свое транспортное средство и оградит от опасности.

Местные жители рассказывают, что этот автомобиль уже не раз появлялся в пабликах. Сообщается, что хозяйке машина больше не нужна, и она ее бросила.