Как по­лити­чес­кие события повлияли на жизнь Приморья? Перед Думой Владивостока стоит ответственная задача - выбрать мэра города

В прямом эфире радио"Лемма" журналист АндрейКалачинский вместе с политологами Павлом Наливайко и Александром Шемелёвымобсудили главные политические события, которые произошли в течение месяца вПриморье. Также спикеры затронули вопрос отставки мэра Владивостока ИгоряПушкарева и то, где именно будет решена судьба экс-мэра. Полную расшифровкурадиоэфира предоставляет РИА VladNews.

Андрей Калачинский: Добрыйдень! За последнее время в Приморском крае прошли слишком важные и слишкоминтересные события, которые очень похожи на "революцию". Поэтому 7ноября мы собрались вместе с политологами Павлом Наливайко и АлександромШемелевым, чтобы обсудить политические проблемы Владивостока и Приморскогокрая. Я бы сказал сразу: за последние четыре дня, когда состоялась отставкаИгоря Пушкарёва, произошли и другие события. Мне кажется, что принципиальноважно, изменилась атмосфера в регионе. Я видел фотографию, на которойнынешний врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко стоит сэкс-губернатором Сергеем Дарькиным. Они обсуждают, как достраивать храм. Личноя видел в письме, которое написал Пушкарёв, комментируя свою отставку, егослова о том, что он лично знает Тарасенко. Это означает, что нынешнееруководство края выстраивает нормальные мужские джентельменские отношения стеми людьми, которых мы называем "представителями" местных элит. Таккакое самое важное событие? Что Игорь Пушкарёв ушёл в отставку?

Александр Шемелев:Политическиесобытия в Приморском крае в последний месяц развиваются с"калейдоскопической" быстротой. С революционным напором, но на самомделе, это такая здравая революционная эволюция.

Андрей Калачинский: Ноотставка Миклушевского... вот это настоящая революция.

Александр Шемелев: Каждыймесяц происходит что-то знаковое: сначала, волей Верховного Главнокомандующегопроизошла добровольно-принудительная отставка Миклушевского. Действительно,общество, эксперты, пресса, политические элиты, так называемые,- все сэнтузиазмом восприняли октябрьские события по замене губернатора. Новогогубернатора сразу, что называется с "места в карьер", в хорошемсмысле.

Андрей Калачинский: Кслову о "карьере". Павел, слово "карьер", мне кажется,здесь знаковое, потому что в октябре в этой студии обсуждались события, когдапри прежнем губернаторе департамент краевой администрации пытался заставитькарьер, на котором работают сотрудники ВБЩЗ, закрыть по ряду, наверное,ненадуманных причин. И вдруг что-то изменилось. Оказалось, что карьер и неплоходаже работает. Что скажете?

Павел Наливайко: Произошла«перезагрузка» власти и это даёт свои результаты. Действительно, 1 ноябрябыло принято решение о возобновление деятельности ВБЩЗ. Это означает, что 200семей будут с работой и почти 200 миллионов налогов будет поступать в бюджет.Реальные дела, никакой политики.

Андрей Калачинский: Ноэто же решительное и правильное действие. Просто дать своему чиновнику командуперестать "валять дурака", либо "разберись и делай какнадо".

Александр Шемелев: Тамможет быть несколько позиций. Грубо говоря, представители завода и трудовогоколлектива "прорвались" на встречу к губернатору, изложили ситуацию,и тот занял принципиальную позицию. Предприятие и бизнес должны работать. Абыло ощущение, что завод действительно "душили", ввиду каких-тополитических моментов.

Андрей Калачинский: Нупотому что завод принадлежит "Востокцементу", а "Востокцемент"-это Игорь Пушкарёв.

Александр Шемелёв: Главнаясуть в том, что губернатор на первое место поставил интересы развитиятерритории. То есть, если есть на территории бизнес, который готов работать, тоне надо без каких-либо экстраординарных причин ставить ему "палки вколёса". Всё, записали плюсик губернатору, поехали дальше.

Андрей Калачинский: Онпросто убрал политические причины с административного и бизнес полей. И болеетого, в той бумаге, которую я видел за подписью начальника Департамента,разрешающая заводу начать работу, было написано, что устранены замечания.К 1 ноября, как оказалось, завод устранил замечания. Мне это очень нравитсясейчас. Когда я говорю, что изменился климат, простое мужское решение даловозможность людям работать. Что ещё было важное? Отставка губернатора, а потомзаработал завод.

Павел Наливайко: Неделяпосле этого события ознаменовывалась значительными кадровыми перестановками. Вчастности, Константин Межонов был приглашен на должность вице-губернатора повопросам образования и культуры. Он согласился, так как большую часть своейпрофессиональной деятельности он посвятил образованию. Он долгое времявозглавлял Департамент образования, сам был преподавателем и учителем. Потом,соответственно, этой деятельностью занимался на посту депутата ЗаконодательногоСобрания. Очень опытный человек, профессионал в этом деле. Многие эксперты вобласти образования очень обрадовались этому решению, потому что Межонов в своёвремя выдвигал ряд толковых инициатив, которые были забракованы на уровнеЗаконодательного Собрания. А на должность И.О. главы Владивостока был согласованпервый заместитель мэра города Алексей Литвинов. Молодой "технократ".

Андрей Калачинский: Тоесть, теперь молодые "технократы» -это люди, не связанные с бизнесом, скем-то ещё, но сами по себе развивающиеся. То есть смотрите, вернусь кразговору об изменении системы. Какие-то же были новые переговоры между вриогубернатора Приморья и командой прежнего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Имы видим два следствия переговоров: мы сначала узнали, что он забирает к себечеловека, на которого Игорь Пушкарев надеется и который занимал местоблюстителя, "престолохранителя" в мэрии Владивостока. И второесобытие- заработал ВБЩЗ.

Павел Наливайко: Нужноотметить, как именно это всё произошло. Губернатор рано утром в понедельниквстретился с депутатами Владивостока и создал атмосферу коллегиальногорешения. Он сказал, что предложил Межонову перейти на должностьвице-губернатора в краевой администрации. Тот согласился. Потом дали словоЛитвинову. И такая была концовочка: "Владивосток вернулся в Приморскийкрай".

Александр Шемелев: Красивобыло сделано и уважительно ко всем актёрам политического процесса, что прибывшем губернаторе вряд ли было можно представить.

Андрей Калачинский: Тоесть, Андрей Тарасенко развязывает все узлы, которые были завязаны приМиклушевском? Меня даже иногда разрубает. То есть, решить проблему с краевой игородской администрацией за одну неделю-это фантастика.

Александр Шемелев: Вотещё сейчас хочу сказать, что эксперты сходятся во мнении, что темп задает такойврио губернатора, что "голова кружится", они нетипичны дляпредыдущего губернатора в своей работе. Многие отмечают, что Тарасенко иДарькин чем-то похожи. Хотя безусловно, это разные люди.

Андрей Калачинский: Новот я подумал о том, что если Андрей Владимирович Тарасенко был командиромподводной лодки специального назначения, то это в духе решений, в духекомандира подводной лодки специального назначения.

Александр Шемелев: Вотв экспертных кругах ещё летом, когда говорили о кадровом потенциале, какраз ожидалась очередная волна смены губернатора. И когда обсуждали, как у насобстоят дела в этом плане, то тогда ещё сказали, что командир атомной подводнойлодки - это готовый губернатор.

Андрей Калачинский: ВАмерике - это человек, которому может позвонить Президент США. У нас, я думаю,может произойти то же самое. Это фантастически решительный, ответственныймужественный человек, который отвечает за свои поступки.

Александр Шемелев: Естьопределенный уровень военного руководства, где автоматически подготовканаходится на таком уровне, что человек способен решать гражданские задачи там,где это действительно нужно. В таком темпе, без большого труда. Это то, чтонужно было Приморскому краю.

Андрей Калачинский: Нутогда я вспомню, что Сергей Дарькин тоже родился в семье военных. Его детствопрошло на военной базе подводных лодок. Тогда вернёмся к смене власти воВладивостоке. Перед уходом Константин Межонов сообщил, что многое было сделаново Владивостоке, но остались проблемы, которые необходимо решать. Он упомянул,что пока комиссия по тарифам держит стоимость проезда во Владивостоке на уровне21 рубля, весь транспорт, в дальнейшем, погибнет. И мы также говорили о том,что, при такой стоимости транспорта, он и не может развиваться.

Павел Наливайко: Насколькоя знаю, 9 ноября будет совещание по этому вопросу. Администрация города всемисилами держала уровень цен на предельно низкой отметке, но рано или поздно,всему наступает конец.

Андрей Калачинский: Этаситуация похожа на ситуацию с ВБЩЗ. Один в один.

Александр Шемелев: Насамом деле, губернатор, выступая в городской думе, оглашая определенныекадровые замены, он ещё более важные вещи сказал. В своём выступлении оннабросал некую повестку важных дел, которые, с его точки зрения, сейчас важны иактуальны: проблемы с ценообразованием, транспортом, благоустройством. По сути,в городской думе, ровно неделю назад он задал своё видение повестки, а именно,чему нужно заниматься городу и краю. В принципе, Миклушевский никогда такого неделал. Так глубоко не погружался в проблемы города. Хотя он принимал АТЭС, принём был ВЭФ. Но Андрей Тарасенко тем самым показывает, что нужно городу.

Андрей Калачинский: Незнаю, меня всегда коробило, когда наш прежний губернатор- интеллигентныйчеловек, ученый, говорил так: "Я разобрался и отдал поручения". И вотэти "Отдал поручения" были по всем вопросам жителей края. Но этипоручения "таяли" и пропадали. То есть, он поручал, а мы потом немогли понять, кому он именно это поручал. А новый врио губернатора сам сказал,что он думает о тех или иных ситуациях. Это мне понравилось. Понравилось и то,что сказал Константин Межонов.

Павел Наливайко: Акцентырасставлены правильно в любом случае. Отсутствие этих политических конфликтов иразбирательств на уровне Владивостока приводят к тому, что стороны начинаютсразу включаться в решение проблемы. Решают их обоюдно. Задача есть - нужнорешать.

Андрей Калачинский: Теперьстоит ещё одна проблема: как будет назначаться новый мэр Владивостока? Какимэтот человек должен быть? И как эта процедура должна отсекать тех людей,которые, как мне кажется, могли бы туда пройти? Есть ли какие-то кандидатуры?

Александр Шемелев: Прежде чем говорить о том, ктомог бы, надо сказать о том, что произошло. 3 ноября, вечером, когдаинформационное поле уже "затухало", появилось сообщение на страницемэра в социальных сетях о том, что он уходит в отставку. И даже былоопубликовано заявление дотировано 1-м ноября. 3 ноября оно поступило в мэрию, иполномочия Пушкарёва прекратились.

Андрей Калачинский: Япомню эту картинку в социальных сетях, собственноручно написанную, на имяадминистрации края. И дата: 1 ноября, а узнали мы 3 ноября. Это означает, что,когда он был избран на второй срок, в 2013 году, он проработал два с половинойгода, потом полтора года он находится под арестом. И остается ещё год. То есть,половину срока ему "выбили". И он принял решение, потому чтоналадились контакты. Не знаю как, но какие-то контакты явно были.

Александр Шемелев: Ядумаю, что важна не логистика процесса, а важно то, какую роль это сыграет вжизнь Владивостока. Условно, 9 с половиной лет у города был один мэр. По-моему,такого долгого срока пребывания у нас ещё не было. Это очень длительный периоддля градоначальников. В этот срок поместилось много чего: это и АТЭС, гдегород, совместно с краем и федералами делали те вещи, которые необходимы былидля подготовки. И они визуально изменили наш город.

Андрей Калачинский:Безусловно. При Пушкареве кардинально изменился город. И, по моему личномумнению, то, что его следственные органы пытаются придать суду, как разнаоборот. Он не заработал на этих стройках, а наоборот, вложился в эти стройки.

Александр Шемелев: Будучимолодым политиком, он оказывал влияние на политическую ситуацию в Приморскомкрае.

Андрей Калачинский: Итак,отставка. Пушкарев сам написал заявление об отставке, хотя до этого никакимидействиями следственных органов, которые, скорее всего, говорили ему написатьзаявление об отставке, он не основывался. Он полтора года держался, а потомсделал такой важный шаг.

Александр Шемелев: Сточки зрения политики, этот шаг значимый, потому что он отсекает эпоху, когдагородом руководил Игорь Сергеевич. И эта точка должна как раз выпала на периодправления Андрея Тарасенко. Трудно такое представить, что такое могло было бытьпри Миклушевском. Но не будем забывать, что у Пушкарева скоро начнётся суд. Издесь нужно понимать, что статус человека, которого будут судить, играетнемаловажную роль. Поэтому это, может быть, его также и подтолкнуло, а, может,это произошло всё вместе.

Павел Наливайко: Учитываято, что мы были свидетелями, как администрацию Владивостока неоднократнопытались "захватить" путём назначения своего человека со стороныадминистрации Приморского края. Такой конфликт произошёл в апреле текущегогода, когда краевая администрация объявила о том, что вице-мэр Юров уходит наработу в администрацию края, а на его место будет назначен экс-руководитель"Почты России", ныне спикер городской думы Андрей Брик. И тогда мыобратили внимание на то, что никак не согласовано это решение, не было никакихмежэлитных договорённостей, что привело к автономному решению со стороныкоманды Пушкарева.

Андрей Калачинский: Эторешение было чудовищно безграмотным, потому что краевая администрация не имеетправа вмешиваться в дела муниципалитета. Ясно было, что это была попыткапоставить "своего" человека у власти.

Павел Наливайко: Совершенноверно. И Игорь Сергеевич, в любом случае, видел это, и был недоволен тем, чтопроисходит во Владивостоке.

Андрей Калачинский: Воттогда Константин Межонов занял пост И.О. мэра Владивостока. И вот при АндрееТарасенко он написал заявление.

Павел Наливайко: Здесьсуществуют две плоскости: первая - судебная. Учитывая тот абсурд, которыйпроисходит в уголовном деле.

Андрей Калачинский: Подождите.Но этот абсурд был при Миклушевском. И Игорь Пушкарёв хотел, чтобы его судили,как мэра. Он не уходил с позиции, потому что его обвиняли именно как мэра,нарушившего закон.

Александр Шемелев: Пристаром губернаторе, даже принимая во внимание все моменты, я с трудомпредставляю себе такое заявление. Это должна быть сила, чтобы принять такоерешение. А с Миклушевским было противостояние. Он явно не уважал его, какгубернатора. Поэтому не можем мы себе такого представить. Сейчас настолько всёизменилось, что есть возможность придать дополнительный импульс взаимодействиюгорода и края. Пришёл новый губернатор. У него нет груза ошибок. У него естьясное видение. Он производит впечатление человека, который готовился квступлению на эту должность за два-три месяца. За два дня такую подготовку непройти, хотя командир подводной лодки, может быть, и может. Суть в том, чточеловек в курсе всех событий. Когда его нога в первый день вступила наприморскую землю, он был в курсе того, что здесь происходит. Он начал убиратьлюдей с должностей, обозначил свой стиль работы по проблемным точкам. Возможно,высказал своё отношение к Пушкареву. Он открыл дверь для разговора длянескольких разных вариантов. Поэтому достаточно логично то, что это заявлениепоявилось, потому что сейчас пришло время "перезагружать" всю системугорода и края, в целом.

Андрей Калачинский: Вернёмсяс место проведения суда над Игорем Пушкарёвым. Что это вообще такое? В честьчего прокуратура обратилась в Верховный суд с таким заявлением?

Павел Наливайко: Адвокатыговорят, что никакого права Генпрокуратура не имела подавать документы такимобразом. Есть специальная процедура, прописанная в уголовно-процессуальномкодексе, где указаны случаи, по которым может измениться территориальнаяподсудность. Ни под один из случаев уголовное дело Пушкарева не попадает.

Андрей Калачинский: Япросто напомню, обычно судебное дело происходит там, где совершенопреступление. Если Пушкарева упрекают в том, что он во Владивостоке разорил...

Александр Шемелев: Его,в первую очередь, обвиняют в превышении должностных действий. И в этом случаесудить должны по месту работы.

Павел Наливайко: Тамочень интересная ситуация произошла. Об этом практически никто и не знал. Ислучайно узнали от самого Игоря Сергеевича. Потому что в пресс-релизе Генеральнаяпрокуратура указала, что направила дело Пушкарёва для определениятерриториальной подсудности. А после того, как мы увидели ходатайство, оригиналдокумента, то там написано было об изменении территориальной подсудности всвязи с недоверием судебной системе и.т.д.

Андрей Калачинский: Ятолько видел фразу, что решение суда во Владивостоке может быть необъективно всвязи с возможным влиянием мэра и его окружения на суд.

Александр Шемелев: Есличеловек читает это, он понимает, что это - набор слов. Набор слов,подкреплённый подписью Заместителя Генпрокурора, который превращается впроблему для обвиняемого. Но тут есть нюанс того, что федеральные силовикивыражают недоверие всей судебной системе Приморского края. И получается, чтоодно должностное лицо пишет бумагу, другое должностное лицо, это суд, долженпринять решение, что судить его будут в Москве. Что в этих бумагах написано,никого не интересует. Они могут что угодно туда написать. Защита продолжаетработать, но такое ощущение абсурда остается.

Андрей Калачинский: этоВерховный суд даст ответ, где будет проходить суд над Пушкаревым. ЭтоВладивосток, а , может быть, и Хабаровск.

Александр Шемелев: Нет,вопрос ставится насчёт Москвы.

Андрей Калачинский: Ладно.Какая процедура будет для назначения нового главы Владивостока?

Павел Наливайко: Есликоротко, то у города есть 55 дней, согласно муниципально-правовому акту. ДоНового года необходимо определиться с кандидатами. Возможно, даже Дума с новогогода и выберет нового мэра города. Как будет происходить процедура: сейчас думаВладивостока назначит процедуру формирования социально-конкурсной комиссии. Вчем будет заключаться её функционал: это будет три человека с думыВладивостока, три человека от губернатора Приморского края. Эта комиссия будетпринимать документы у потенциальных претендентов на этот пост, проверять,подходят ли они по критериям, или нет. Если подходят, то они допускают их довторого этапа- голосования.

Андрей Калачинский: Любойчеловек может подать документы?

Павел Наливайко: Нет,там есть определенный критерий: возраст от 21 года, профессиональные качества.

Александр Шемелев: Естьточка отсечения. Сегодня комиссия Думы назначает конкурс, потом предлагает своютройку в конкурсную комиссию, потом губернатор предлагает. Конкурсная комиссиясобирается, избирается председатель. И через 20 дней после отставки мэраВладивостока, начинает принимать документы. Заканчивается это всё в декабре, идо 23 декабря конкурсная комиссия должна вынести свой вердикт.

Андрей Калачинский: Комиссияопределяет?

Павел Наливайко: Оналишь допускает после того, как проверит документы. Не более того.

Александр Шемелев: Еслинет грубого косяка с документами, то она всё выдает.

Александр Шемелев: Хочуотметить, что до 23 декабря пройдёт первый этап конкурса.Дальше Дума может ещё полгода выбирать мэра Владивостока.

Андрей Калачинский: Думабудет выбирать?

Павел Наливайко: Закаждую отдельную кандидатуру Дума будет голосовать. И тот, кто наберет большеголосов, станет мэром Владивостока.

Андрей Калачинский: Естьли у нас кандидатуры?

Александр Шемелев: Насамом деле, в публичном поле никаких заявлений не было. Все понимают, что,безусловно, даже при имеющемся формальном иммунитете местного самоуправления,есть некий разумный порядок взаимодействия города и края. Безусловно, мнениегубернатора будет иметь значение. В принципе, в отдельных СМИ уже звучалифамилии Олега Вельгодского, Дмитрия Новикова, Игоря Чемериса, КонстантинаБогданенко. Каких-то конкретных кандидатур нет.

Павел Наливайко: Ядумаю, что нас ожидает большое количество персоналий, которые выдвинутся. Ведьэто будут сообразные мини-выборы, и не у всех будет цель именно победить.Многие хотят засветиться.

Александр Шемелев: Нужнознать каждой кандидатуре, с чем он идёт. У нас сейчас нет волшебников. Тутважно и преемственность сохранить, потому что в мэрии работоспособная команда.Важно понимать, чтобы человек был адекватный. Это техническая должность, гденадо пахать.

Андрей Калачинский: Передгородом стоят сложнейшие задачи. Чтобы он развивался, необходимо реально статьагломерацией. У нас истекает время. Поэтому отмечу, что в крае сейчаспроисходят существенные изменения. С приходом врио губернатора АндреемТарасенко всё происходит быстро, решения принимаются очень чётко и ясно. И покаони работают на развитие территории.