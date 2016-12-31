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Дорогу засыпало красной икрой в Подмосковье

Подробности устанавливаются
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

В пятницу, 30 декабря, в результате столкновения с фурой в Московской области перевернулась грузовая «Газель» с красной икрой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Товар должен был попасть в столицу, но не доехал. 

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал, однако проезжая часть оказалась усыпана коробками с деликатесом, в результате чего проезжающие мимо автомобили начали буксовать.

В настоящее время подробности происшествия устанавливаются. Кто виновен из водителей - неизвестно. 

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