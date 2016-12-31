Дорогу засыпало красной икрой в Подмосковье

В пятницу, 30 декабря, в результате столкновения с фурой в Московской области перевернулась грузовая «Газель» с красной икрой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
Товар должен был попасть в столицу, но не доехал.
Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал, однако проезжая часть оказалась усыпана коробками с деликатесом, в результате чего проезжающие мимо автомобили начали буксовать.
В настоящее время подробности происшествия устанавливаются. Кто виновен из водителей - неизвестно.