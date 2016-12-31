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Кофе и секс взаимосвязаны, - ученые

Исследование будет продолжено
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что натуральный кофе влияет на половую активность мужчин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По словам специалистов, кофе улучшает потенцию. Так, если мужчины выпивают в день 2-3 чашки натурального кофе, то меньше страдают от низкой потенции. Поэтому можно сделать вывод, что кофе влияет на мужской организм как виагра, так как эти вещества усиливают приток крови к половому органу, что способствует усилению возбуждения.

Специалисты провели эксперимент, результат которого показал, что наиболее ощутимо кофе влияет на потенцию мужчин с избыточным весом.

Однако специалисты отмечают, что злоупотреблять кофе не следует, так как этот напиток оказывает влияние и на другие органы. К тому же, большое количество кофе может ухудшить самочувствие людей с высоким давлением, а от этой проблемы довольно часто страдают полные люди.

Как отметили ученые, кофе не является тем средством, которое избавит от проблем с потенцией, но полученные результаты исследования могут использоваться при создании препаратов на основе кофеина, которые будут улучшать потенцию.

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