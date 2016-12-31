Житель Приморья нашел ключи и угнал автомобиль

Дело передано в суд

Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о хищении автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что житель Артема, находясь в салоне такси, нашел ключи от транспортного средства. В ходе доверительной беседы с таксистом выяснил, куда тот отвез предыдущего пассажира. Получив информацию, обвиняемый вышел из машины, забрав с собой найденные ключи.

Впоследствии с помощью брелока сигнализации злоумышленник нашел место парковки автомашины Honda HRV и похитил ее. Стоит отметить, что обвиняемый находился в федеральном розыске за ряд имущественных преступлений, совершенных на территории Владивостока.

В ходе розыска был задержан 36-летний житель Артема.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый заключен под стражу.

В настоящее время дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.