Житель Приморья нашел ключи и угнал автомобиль

Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о хищении автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Установлено, что житель Артема, находясь в салоне такси, нашел ключи от транспортного средства. В ходе доверительной беседы с таксистом выяснил, куда тот отвез предыдущего пассажира. Получив информацию, обвиняемый вышел из машины, забрав с собой найденные ключи.
Впоследствии с помощью брелока сигнализации злоумышленник нашел место парковки автомашины Honda HRV и похитил ее. Стоит отметить, что обвиняемый находился в федеральном розыске за ряд имущественных преступлений, совершенных на территории Владивостока.
В ходе розыска был задержан 36-летний житель Артема.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый заключен под стражу.
В настоящее время дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.