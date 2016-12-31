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Приморский океанариум завершил работу в 2016 году благотворительной ярмаркой

В новом году заведение откроет двери для посетителей 3 января
Фото: Анна Оплетаева Фото: Анна Оплетаева
Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

Вчера, 30 декабря, в Приморском океанариуме состоялась благотворительная ярмарка, сообщает корреспондент РИА VladNews. Посетители могли приобрести печенье, кексы, имбирный чай, сувениры, подвески, значки, игрушки, свечки, открытки.

-Идея поступила от волонтеров. Гости оставляли деньги в специальном ящике и получали за них морскую валюту с помощью которой можно было рассчитаться за покупки, - поделилась Марина Маслова, сотрудник научно-образовательного отдела, специалист по работе с волонтёрами.

Все средства, собранные от продаж самодельных изделий, были переданы в межрегиональный благотворительный фонд «Ковчег надежды» для мам, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

В следующем 2017 году Приморский океанариум возобновит работу с 3 января. 

Автор фоторепортажа: Анна Оплетаева, РИА VladNews

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