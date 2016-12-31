Одно смс-сообщение может изменить жизнь

VIII канал подвел итоги

Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

Может ли одно смс-сообщение изменить жизнь маленького человека и какие результаты новый совместный проект с «Русфондом» «От сердца к сердцу» принес в 2016 году? 8 канал вспоминает всех героев проекта и подводит итоги за 2016-ый, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.