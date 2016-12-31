Ждать ли снега в Новогоднюю ночь во Владивостоке?

Осадки в праздники - редкость

Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

Прошлый год снегом в новогодние выходные не радовал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Да и вообще осадки для приморской зимы – на самом деле редкость. За последние 90 лет самым снежным стал лишь 2004 год. А самую раннюю дату выпадения снега во Владивостоке зафиксировали в 1963-м. Тогда осадки накрыли приморскую столицу 4 октября. Ну а какая погода будет в январе 2017-го года? И ждать ли приморцам снега в новогодние праздники?