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Жильцы одного из домов Владивостока устали дарить лишние деньги за коммунальные услуги

За что платят жильцы дома?
Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

Жильцы одного из домов по улице Невельского устали дарить лишние деньги за коммунальные услуги. Платить меньше они не могут из-за халатности собственной управляющей компании с говорящим названием «независимая», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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