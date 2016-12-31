Жильцы одного из домов по улице Невельского устали дарить лишние деньги за коммунальные услуги. Платить меньше они не могут из-за халатности собственной управляющей компании с говорящим названием «независимая», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Жильцы одного из домов Владивостока устали дарить лишние деньги за коммунальные услуги
За что платят жильцы дома?Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.
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