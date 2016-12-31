Новогодние каникулы в Приморье будут теплыми 15:18, 31 декабря Новогодние каникулы в Приморье будут теплыми
Во вспышке гриппа у детей в Приморье оказались виноваты родители 14:32, 31 декабря Во вспышке гриппа у детей в Приморье оказались виноваты родители (Эксклюзив)
Приморский океанариум завершил работу в 2016 году благотворительной ярмаркой 14:32, 31 декабря Приморский океанариум завершил работу в 2016 году благотворительной ярмаркой (Фото)
Новостная лента
Декабрь, 31 суббота
15:28
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
15:28
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
15:28
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
15:25
Предсказание Ванги для России на 2017 год
15:18
Новогодние каникулы в Приморье будут теплыми
14:41
Житель Приморья нашел ключи и угнал автомобиль
14:32
Фуникулер Владивостока будет работать до половины десятого вечера
14:32
Во вспышке гриппа у детей в Приморье оказались виноваты родители Эксклюзив
14:32
Приморский океанариум завершил работу в 2016 году благотворительной ярмаркой Фото
14:27
Служебная машина ДПС серьезно пострадала во время погони в Приморье
14:01
Жильцы одного из домов Владивостока устали дарить лишние деньги за коммунальные услуги Видео
13:43
Владивостокцы встречают Новый год оригинальным способом Фото и Видео
13:24
Лисы во Владивостоке не только выходят к людям, но и играют с ними Видео
13:01
Во Владивостоке встретят Новый год по-домашнему Видео
12:48
Сколько россияне будут отдыхать в новогодние праздники?
12:01
ООН проверит информацию о пытках в Приморском крае Эксклюзив
11:36
Новый год: Осторожно, яды!
11:03
Утром 1 января во Владивостоке состоится «Забег по-домашнему»
10:31
Минералка без газа и омлет спасут утро первого января – советы врача-нарколога
10:06
Гороскоп на 31 декабря
09:35
Новогоднее застолье: откажитесь от банального Фото
09:09
Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, без осадков
09:04
У дальневосточного Красного Креста украли 54 миллиона
08:02
Какое шампанское самое вкусное
08:00
Профсоюзная новогодния елка в Фокино
07:21
Приморцев предупредили о новогодних отравлениях
06:06
В Приморье поставлен рекорд по экспорту угля
05:12
От распития антисептика умерли двое мужчин в Екатеринбурге
04:21
Житель Пензенской области выпил незамерзайку, шампанское, туалетную воду и умер
03:01
Обнаружена "серая зона" природы
02:07
Ученые рассказали, как Новый год влияет на человека
01:21
В Новой Москве задержаны трое подозреваемых в нападении на бойцов Росгвардии
00:09
Трое армянских военнослужащих погибли в бою на границе с Азербайджаном
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Новогодние каникулы в Приморье будут теплыми

Осадков не ожидается
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

Начало нового года погода порадует приморцев своим теплом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Спокойная погода, которая установилась в конце декабря, сохранится и в начале января. В ночные часы температурный фон будет в пределах −15…−25 °С. Теплее на 5–8 градусов обещают быть ночи на 2 и 5 января. Максимальная температура на большей части Приморья предполагается −3…−12 °С, на юге оттепель 0…+3 °С.

Во Владивостоке в первую неделю января осадки маловероятны. Минимальная температура ночью составит −8…−11 °С, днем −3…−6 °С. Температурный фон 2 и 5 января ожидается выше на 1–3 градуса. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Фуникулер Владивостока будет работать до половины десятого вечера
14:32, 31 декабря 2016 Фуникулер Владивостока будет работать до половины десятого вечера

1 января 2017 года время начала работы фуникулёра - 9.00 час

Во вспышке гриппа у детей в Приморье оказались виноваты родители
14:32, 31 декабря 2016 Во вспышке гриппа у детей в Приморье оказались виноваты родители

Всплеск болезни среди дошкольников - следствие родительских отказов от прививок

Владивостокцы встречают Новый год оригинальным способом
13:43, 31 декабря 2016 Владивостокцы встречают Новый год оригинальным способом

Праздничный корпоратив молодые люди отметили, купаясь в море

Лисы во Владивостоке не только выходят к людям, но и играют с ними
13:24, 31 декабря 2016 Лисы во Владивостоке не только выходят к людям, но и играют с ними

Очевидцы сняли развлечение хищника на видео

Сколько россияне будут отдыхать в новогодние праздники?
12:48, 31 декабря 2016 Сколько россияне будут отдыхать в новогодние праздники?

Производственный календарь

ООН проверит информацию о пытках в Приморском крае
12:01, 31 декабря 2016 ООН проверит информацию о пытках в Приморском крае

Заявление отправлено в Женеву в середине декабря

Утром 1 января во Владивостоке состоится «Забег по-домашнему»
11:03, 31 декабря 2016 Утром 1 января во Владивостоке состоится «Забег по-домашнему»

Дистанция забега составит 1 километр