Новогодние каникулы в Приморье будут теплыми

Осадков не ожидается

Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

Начало нового года погода порадует приморцев своим теплом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Спокойная погода, которая установилась в конце декабря, сохранится и в начале января. В ночные часы температурный фон будет в пределах −15…−25 °С. Теплее на 5–8 градусов обещают быть ночи на 2 и 5 января. Максимальная температура на большей части Приморья предполагается −3…−12 °С, на юге оттепель 0…+3 °С.

Во Владивостоке в первую неделю января осадки маловероятны. Минимальная температура ночью составит −8…−11 °С, днем −3…−6 °С. Температурный фон 2 и 5 января ожидается выше на 1–3 градуса.