Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, без осадков

Погода на 31 декабря

Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 31 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха 2...-12 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -4...-6 °C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха - 4...-6°C, в утренние часы-17...-20°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха 0...-2 °C, утром -6...-8°C.