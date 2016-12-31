Профсоюзная новогодния елка в Фокино

В школах и детских садах города прошли праздничные мероприятия для детей членов Профсоюза образования

Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

По доброй традиции в городе Фокино ежегодно проводятся специальные новогодние праздники для детей членов Профсоюза. Так произошло и в этом году. После плановых новогодних мероприятий работники всех образовательных учреждений города приводили в нарядно украшенные залы елку своих детей и внуков на специальную "профсоюзную",сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскую краевую организацию Общероссийского Профсоюза образования.

Рассказывает председатель Фокинской городской организации Общероссийского Профсоюза образования Наталья Чмырь:

- В наших первичках много инициативных людей, которые с удовольствием занимаются подготовкой таких праздников для детей членов Профсоюза. Все это проходит в свободное от основной работы время, когда плановые праздничные мероприятия уже окончены. Сами пишем сценарий, подбираем музыку, шьем костюмы, становимся Дедами Морозами и Снегурочками. К тем, кто не может прийти на праздник, подарки на дом относят волонтеры,члены Профсоюза из числа молодежи. Ветераны образования тоже не остаются без внимания. В канун Нового года председатели первичек поздравляют членов Профсоюза с наступающим праздником от своего имени, от имени горкома Профсоюза, также зачитывют поздравления от директора департамента образования и науки Приморского края Оксаны Мартныненко и председателя Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза Ирины Мариш.