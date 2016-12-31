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«Забег по-домашнему» 1 января на время ограничит дорожное движение в центре Владивостока

С 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

В воскресенье, 1 января, во Владивостоке уже второй год подряд состоится новогодний кросс «Забег по-домашнему», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу админстрации Владивостока.  В целях обеспечения безопасности участников и гостей в этот день будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде автомобильных дорог в центре Владивостока.

С 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Светланская: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения со Светланским переулкам;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Адмирала Фокина до пересечения с улицей Береговая.

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