Во вспышке гриппа у детей в Приморье оказались виноваты родители

Всплеск болезни среди дошкольников - следствие родительских отказов от прививок

Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

В том, что в Приморском крае грипп и ОРВИ вызвали всплеск детской заболеваемости, виноваты многие факторы - но немаловажен и тот факт, что родители сами пишут отказы от вакцинации своих чад, сообщает РИА VladNews.

"Мы получили много родительских отказов", - прокомментировали в Роспотребнадзоре региона ситуацию с детскими прививками от гриппа. Таким образом, не все дети (а они относятся к группе риска по заболеванию) оказались привиты, несмотря на усилия эпидемиологов. Также в ведомстве отметили, что сейчас по региону "гуляют" более 200 возбудителей вирусных заболеваний, и люди необязательно болеют именно гриппом.

В связи с тем, что сейчас идет эпидсезон, а уровень вакцинации населения по Приморью составил 25% (при рекомендованных для предотвращения эпидемии 40%), заболеваемость среди населения естественна. Однако об эпидемии вирусных инфекций говорить сейчас нельзя: это понятие подразумевает превышение эпидемиологического порога более чем на 100%. Возможно, что эта граница будет превышена во второй половине января 2017 года.