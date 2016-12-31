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Утром 1 января во Владивостоке состоится «Забег по-домашнему»

Дистанция забега составит 1 километр
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

В воскресенье, 1 января 2017 года, в 10 часов во Владивостоке второй год подряд состоится «Забег по-домашнему». Бодрящая новогодняя пробежка от остановки общественного транспорта «Центральная площадь» до банка «Приморье» (улица Светланская, 47) открыта для всех желающих. Организатором мероприятия выступила администрация Владивостока совместно с беговым клубом «RunDnsRun».

Дистанция забега составит 1 километр. Регистрация на участие будет производиться на месте, участие бесплатное. Для создания новогоднего настроения участники мероприятия могут пробежать первый в 2017 году забег в карнавальных костюмах. Каждый участник получит памятную медаль, кроме того, будет выбран лучший новогодний костюм.

В 10 часов начнется раздача стартовых номеров, в 11 часов разминка, старт - в 11:30. Победителей забега ждут призы и подарки.

Также на площади для участников и горожан запланирована праздничная концертная программа. Подробная информация по тел.: 8(423)295-69-24, 8(800)505-47-20.

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