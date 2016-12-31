Медведев утвердил список жизненно важных лекарств-2017

Этот перечень предназначен для правительственного контроля за уровнем цен

Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2017 год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Это такой толстый документ. Правительство ежегодно утверждает такой перечень, он направлен на то, чтобы контролировать цены на препараты из этого списка, чтобы не было всякого рода спекуляций", - уточнил глава кабинета министров в ходе совещания с вице-премьерами в четверг.

Кроме того, по словам премьера, необходимо, чтобы соответствующие лекарства оставались доступными для людей.

Он напомнил, что с недавнего времени перечень стал формироваться более открыто и при непосредственном участии профессионального сообщества. Премьер-министр выразил надежду, что это позволит лучше понимать, какие лекарства действительно востребованы, что происходит с ценообразованием, насколько регионы обеспечены тем или иным лекарственным препаратом.

"Цены вообще на лекарства и проблемы здравоохранения, по социальным опросам, остаются, может быть, одними из самых существенных тем для практически любой российской семьи", - заявил председатель правительства.

Комментарий Голодец

В свою очередь вице-премьер Голодец отметила, что за последние два года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) был серьезно расширен: в него были включены 96 новых наименований. Всего в нем в настоящий момент содержится 646 международных непатентованных наименований, благодаря чему перечень полностью гарантирует оказание лекарственной помощи.

В этой связи Медведев напомнил, что термин "международное непатентованное наименование" означает, по сути, химическую формулу, при том что конкретные названия лекарств могут быть разными, так как выпускаются разными поставщиками, иногда с какими-то добавками. То есть лекарств выпускается больше, чем химических наименований, подчеркнул премьер-министр.

По словам Голодец, с 2014 года установлена новая процедура формирования перечня ЖНВЛП. В работе комиссии, которая функционирует при Минздраве, участвуют 46 экспертных учреждений.

"Важная тенденция последних лет - это увеличение доли отечественных препаратов в перечне ЖНВЛП. В результате роста российской фармацевтической промышленности и программ импортозамещения, которые мы все реализовываем, доля отечественных препаратов только за последний год выросла с 72% в 2015 году до 76,8% в 2016 году", - заявила вице-премьер.

Помимо регистрации отечественных препаратов, которые уже существуют на рынке, в список ЖНВЛП были также включены несколько инновационных препаратов, которых нет на мировом рынке, и их производителями являются отечественные компании. "Это серьезный шаг в развитии отечественной фарминдустрии", - подчеркнула Голодец.