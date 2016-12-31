У дальневосточного Красного Креста украли 54 миллиона

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

Правоохранительные органы Еврейской АО выявили мошенничество при закупке медицинского оборудования для регионального отделения Красного Креста, сумма недопоставок - почти 54 млн рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным предварительного следствия, в 2013 году Красный крест заключил с несколькими фирмами договоры на поставку флюорографов, аппаратов рентгена и УЗИ экспертного класса для медучреждений, пострадавших от масштабного наводнения на Амуре в 2013 году. Деньги в сумме 102,7 млн руб. были перечислены поставщикам, однако один из них не выполнил условия контракта.

"В адрес региональной общественной организации "Российский Красный Крест" не поступило медицинского оборудования на сумму 53,8 млн руб., а денежные средства были похищены. В результате был причинен материальный ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении прокуратуры.