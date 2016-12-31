Ученые обвинили СМИ в алкогольном сексизме

Британские ученые показали, что пьющие женщины изображаются средствами массовой информации (СМИ) в более негативном ключе, чем мужчины. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Open, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2010 год, среднее потребление чистого этанола на душу населения в мире составило 6,2 литра, или 13,5 граммов в день. При этом женщины реже употребляют спиртное, чем мужчины, и реже умирают вследствие факторов, связанных с ним. Однако СМИ нередко изображают алкоголизм мужчин как норму и алкоголизм женщин как аномалию.

В новой работе ученые из Университета Глазго и Даремского университета изучили, как британские СМИ изображают пьющих мужчин и женщин. Для этого они проанализировали 308 статей, которые вышли в семи изданиях (газетах, таблоидах) в течение двух лет. Результаты показали, что пьющие женщины упоминаются в заметках чаще, чем мужчины, что противоречило статистике.

Кроме того, в 19 публикациях сообщалось об отрицательном влиянии алкоголя на внешность женщин и ни в одной не говорилось об эффекте на внешность мужчин. Так, издания упоминали о вреде алкоголя для волос, кожи, зубов и использовали такие эпитеты, как «опухшая, изможденная развалина». Журналисты также указывали на бремя, которое представляют собой пьющие женщины для партнеров.

Гендерная специфика касалась и изображения агрессивного поведения. В этом случае у женщин оно было связано с вербальной агрессией, тогда как у мужчин — с физическим насилием. При этом пьющий мужчина чаще представлял собой угрозу для окружающих, а женщина — угрозу для себя. Авторы, тем не менее, указали на небольшой объем выборки и необходимость дальнейших исследований.