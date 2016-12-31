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Политика и экономика

Прогноз курса доллара на 2017 год: что будет с российским рублем

Уже четвертую неделю подряд курс доллара в РФ теряет свои позиции
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что его ведомство не ожидает серьезных колебаний курса рубля в 2017 году, в том числе от повышения ставки ФРС США.


«Все будет зависеть от динамики изменения ставок ФРС США, однако серьезных колебаний валюты мы не ждем», - сказал он.

«На сегодняшний день в наших прогнозах мы не ожидаем каких-то резких изменений ставок ФРС США в 2017 году. Да, действительно, есть прогнозы, что пару раз будет приниматься решение о повышении этой ставки, но каких-то серьезных последствий для курса рубля я не вижу»,- добавил глава Минфина.

В то же время Минэкономразвития РФ в базовом варианте макропрогноза при стоимости нефти в 40 долларов за баррель ожидает среднегодовой курс в 67,5 рубля за доллар, а в варианте «базовый+» - при цене на нефть в 48 долларов за баррель - 63,3 рубля за доллар.

К слову, вот уже четвертую неделю подряд курс доллара в РФ теряет свои позиции. По итогам прошлой недели он снизился на 80 коп., до 61,21 руб./доллар, а за четыре недели потерял более 3,4 руб. Крепость российской валюты не в интересах национальной экономики, так как происходит на фоне снижения цен на нефть. Однако на данный момент рублевая стоимость нефти остается на комфортном для бюджета уровне.

Отметим, что по итогам декабрьского заседания ФРС США сообщила, что в следующем году ожидает три повышения базовой ставки вместо двух, до среднего уровня 1,375% (нынешний средний уровень составляет 0,625% при ставке 0,5-0,75%).

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