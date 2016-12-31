От распития антисептика умерли двое мужчин в Екатеринбурге

Проводится проверка

Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

В Екатеринбурге были обнаружены тела двух мужчин с признаками отравления. Известно, что накануне они распивали так называемые «фанфурики» - спиртосодержащие настойки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Тела двоих мужчин без признаков криминальной смерти были обнаружены в квартире вечером 28 декабря. О ЧП в полицию сообщили врачи «скорой помощи». На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа пятого отдела полиции, начальник УМВД по Екатеринбургу полковник Игорь Трифонов, представители Следственного комитета и прокуратуры.

Сообщается, что квартиру снимал 34-летний гражданин. К нему в гости пришли двое знакомые - 35-летний уроженец Ирбита и 31-летний житель Екатеринбурга, которые и принесли так называемых "фанфуриков" объемом 0,25 литра с антисептическим раствором. Мужчины выпили содержимое и улеглись спать, через некоторое время хозяин квартиры обнаружил своим гостей мертвыми.

На месте происшествия были обнаружены девять пустых флаконов из-под спиртосодержащей жидкости, а так же - вещество растительного происхождения, предположительно, наркотик.



По факту произошедшего СК России по Свердловской области начал доследственную проверку.



Отметим, что на днях в Железнодорожном районе Екатеринбурга скончалась женщина. Тогда также предполагалось, что это произошло из-за алкогольного суррогата. Однако причиной гибели горожанки, которая вела лежачий образ жизни по причине инвалидности, злоупотребляла алкоголем и не получала должного ухода, на самом деле стало заболевание сердца.