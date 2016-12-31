Житель Пензенской области выпил незамерзайку, шампанское, туалетную воду и умер

В ночь на 29 декабря в Пензенской области скончался мужчина, который до этого выпил спиртосодержащую жидкость, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
53-летний мужчина был госпитализирован с неизвестным отравлением. Пострадавший скончался через 40 минут.
Как рассказала жена умершего, 27 декабря мужчина выпил жидкость для автомобильного стеклоомывателя, на следующий день — шампанское и туалетную воду.
Как рассказали в полиции, в связи со скоропостижной смертью человека материалы дела были переданы Следственному комитету.