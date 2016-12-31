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В Приморье поставлен рекорд по экспорту угля

23 миллиона тонн отгружено в 2016 году находкинской компанией
Фото: Фото: "Восточный порт"
Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

Впервые в истории Российской Федерации в течение одного календарного года обработано и отгружено на экспорт 23 млн. тонн угольной продукции одним стивидорным предприятием. Рекорд зафиксирован на производственных комплексах АО «Восточный Порт», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу компании.

Прошлогодний показатель грузооборота в 22,77 млн. тонн не стал предельным результатом для крупнейшего угольного порта России. Этот рубеж до настоящего момента не преодолевал ни один угольный стивидор страны. До конца текущего года АО «Восточный Порт» намерено увеличить этот отрыв.

«Рекордная цифра 23 млн. тонн − это общее достижение АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания», − отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев. – Совместными усилиями мы превзошли не только свои предыдущие рекорды, но показатели других угольных портов страны. Мы не планируем останавливаться на достигнутом, уже в следующем году будет запущена в эксплуатацию Третья очередь угольного комплекса, что позволит значительно увеличить грузооборот порта, тем самым повысив экспортный потенциал Дальневосточного региона и развитие российской портовой инфраструктуры».

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