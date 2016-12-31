В Новой Москве задержаны трое подозреваемых в нападении на бойцов Росгвардии

В настоящее время ведется поиск остальных злоумышленников

Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

Сотрудники Росгвардии задержали троих подозреваемых в нападении на своих коллег в Новой Москве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Как оказалось, сотрудники Росгвардии остановились для проверки документов. По ним был открыт огонь из неустановленного оружия. В результате чего один сотрудник Росгвардии погиб, а второй, по предварительным данным, получил ранения. Для розыска и задержания нападавших был поднят гарнизон столичной полиции. На место происшествия прибыло руководство столичной полиции.

К слову, в полиции подтвердили факт убийства сотрудника Росгвардии нападавшими.



Отметим, что группа неизвестных в количестве от пяти до семи человек напала на экипаж вневедомственной охраны, выехавший по вызову о массовой драке, на въезде на территорию заброшенной пожарной части в поселении Роговое.



Прибывшие на место ЧП сотрудники были избиты, а один из них застрелен из собственного оружия.



Источник, знакомый с ситуацией рассказал, что нападавшие захватили два автомата ПП-91 «Кедр» и пистолетом с полными боекомплектами. В городе был объявлен чрезвычайный план «Вулкан», предполагающий сбор личного состава для розыска и задержания вооруженных особо опасных преступников.



На данный момент трое подозреваемых были задержаны, ведется поиск остальных злоумышленников.