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В Новой Москве задержаны трое подозреваемых в нападении на бойцов Росгвардии

В настоящее время ведется поиск остальных злоумышленников
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

Сотрудники Росгвардии задержали троих подозреваемых в нападении на своих коллег в Новой Москве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Как оказалось, сотрудники Росгвардии остановились для проверки документов. По ним был открыт огонь из неустановленного оружия. В результате чего один сотрудник Росгвардии погиб, а второй, по предварительным данным, получил ранения. Для розыска и задержания нападавших был поднят гарнизон столичной полиции. На место происшествия прибыло руководство столичной полиции.
К слову, в полиции подтвердили факт убийства сотрудника Росгвардии нападавшими.

Отметим, что группа неизвестных в количестве от пяти до семи человек напала на экипаж вневедомственной охраны, выехавший по вызову о массовой драке, на въезде на территорию заброшенной пожарной части в поселении Роговое.

Прибывшие на место ЧП сотрудники были избиты, а один из них застрелен из собственного оружия.

Источник, знакомый с ситуацией рассказал, что нападавшие захватили два автомата ПП-91 «Кедр» и пистолетом с полными боекомплектами. В городе был объявлен чрезвычайный план «Вулкан», предполагающий сбор личного состава для розыска и задержания вооруженных особо опасных преступников.

На данный момент трое подозреваемых были задержаны, ведется поиск остальных злоумышленников.

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