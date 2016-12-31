Армения в течение суток нарушила режим прекращения огня 39 раз

Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

Трое армянских военнослужащих погибли в бою на границе с Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как пояснил Ованнисян, военнослужащие были убиты в результате диверсии, которая была предпринята Азербайджаном на границе утром 29 декабря. Он уточнил, что среди погибших – один офицер.

Ованнисян рассказал, что с азербайджанской стороны также есть потери. «Тело одного погибшего азербайджанского военнослужащего находится на армянской стороне», - отметил он.

29 декабря утром Ованнисян на своей странице в соцсети сообщил о попытке диверсионного проникновения «на участке армяно-азербайджанской государственной границы, к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении». По его словам, военнослужащие ВС Армении пресекли посягательства диверсионной группы. В ходе боя использовались гранатометы, а также снайперское оружие.

В Минобороны Азербайджана в свою очередь заявляют, что Армения в течение суток нарушила режим прекращения огня 39 раз. Огонь велся, как с территории самой Армении, так и с «оккупированных земель Азербайджана».

В 1994 году между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен режим прекращения огня. За ситуацией на границе государств следит ОБСЕ. Проводится постоянный мониторинг линии фронта.

Но 2 апреля 2016 года ситуация в зоне конфликта обострилась. Развязались боевые действия. Противники применяли артиллерию и авиацию. Стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.