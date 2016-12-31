Экономический прогноз для Приморья на 2017 год 16:01, 01 января Экономический прогноз для Приморья на 2017 год
Дневник девушки: Как не переесть в праздники? 15:47, 01 января Дневник девушки: Как не переесть в праздники? (Эксклюзив)
Владивостокцы встретили Новый год на площади 15:45, 01 января Владивостокцы встретили Новый год на площади (Фото)
Новостная лента
Январь, 01 воскресенье
16:15
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
16:15
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
16:15
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
16:01
Экономический прогноз для Приморья на 2017 год
15:50
Третий ребенок в «третьем» роддоме Владивостока родился в три часа дня
15:47
Дневник девушки: Как не переесть в праздники? Эксклюзив
15:45
Владивостокцы встретили Новый год на площади Фото
15:28
Стало известно расписание ближайших игр по дворовому хоккею на кубок Игоря Пушкарева
15:20
Первенцем года во Владивостоке стал мальчик
15:08
Владивостокцев ждут насыщенные праздничные дни
14:53
Ольга Рапунцель поздравила Владивосток с Новым годом
14:49
Стало известно, как желудок "отмечает" Новый год
13:28
Гороскоп для жителей Владивостока на 2017 год
12:24
Назван возраст, до которого дети верят в Деда Мороза
11:18
Расписание работы медучреждений Приморья на новогодних каникулах
10:09
Ученые советуют сделать перерыв от соцсетей на каникулах
09:45
Владимир Путин поздравил владивостокцев с Новым годом Видео
09:42
Погода в Приморье на 1 января
09:20
2017 год: мы ждем перемен
08:19
Глава Россельхознадзора рассказал о рынке продуктов в РФ в 2017 году
07:41
The Guardian: 2017 год может стать годом апокалипсиса для Европы
06:01
Россияне провалили географический диктант
05:29
Как купить хорошее спиртное в Приморье
04:41
Полиция предостерегает граждан от приобретения нелицензированного алкоголя
03:03
За пьяное вождение в 2017 году будут ставить на учет нарколога?
02:20
Правительство не запретило торговлю разливным алкоголем
01:32
Ученые обвинили СМИ в алкогольном сексизме
00:00
Во Владивостоке наступил новый год
Декабрь, 31 суббота
23:17
Более 22 тысяч малышей родились в Приморье с начала 2016 года
22:30
Главный нарколог России: Главное - не похмеляться!
21:02
«Забег по-домашнему» 1 января на время ограничит дорожное движение в центре Владивостока
20:22
Как провести Новый год без "белочки" и со всеми пальцами
20:01
Дорогу засыпало красной икрой в Подмосковье
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Политика и экономика

Экономический прогноз для Приморья на 2017 год

Ждем стабильности, несмотря на трудности
Фото: 692701.ru Фото: 692701.ru
Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат политических наук, доцент Школы гуманитарных наук ДВФУ Петр Самойленко рассказал корреспонденту РИА VladNews о перспективах 2017 года. К чему надо готовиться жителям Приморья, насколько сложным и предсказуемым окажется предстоящий год Петуха?
- Строить планы можно, только опираясь на происходящие события и итоги прошлого. Уходящий 2016 год был для Приморского края, безусловно, непростым. Самое значимое событие с моей точки зрения – это наводнение в августе-сентябре. Да, это большая трагедия. Но, как любая кризисная ситуация – своего рода «лакмусовая бумажка», «проявляющая» положение дел в обществе и в отношениях между людьми. Эта беда показала, что все не так уж у нас и плохо – я имею в виду реакцию общества на случившееся, прежде всего ту помощь, которую многие приморцы оказывали пострадавшим, собирали и передавали вещи, сдавали деньги, в конечном итоге оказывали своим землякам моральную поддержку. В общем, мы остаемся людьми, можем сострадать и помогать друг другу, а это по нынешним достаточно эгоистичным временам, не так уж и мало…
Что касается экономики, то край продолжает жить в кризисных условиях, продолжается экономическая рецессия и падение предпринимательской активности. Пока так и не заработали в полной мере проекты ТОРов и «порто-франко», на которые возлагаются большие надежды, хотя определенные шаги в направлении их развития все же сделаны. Скажем так, пока не работают, ну или не в полной мере работают, законы диалектики – количество не перерастает в качество. То есть существенно увеличилось число резидентов этих проектов, улучшена законодательная база, однако они пока так и не работают и не привели к существенному росту региональной экономики и валового регионального продукта. С другой стороны, край не скатился в протестную активность, удалось избежать массовых увольнений и серьезных системных проблем, за исключением, пожалуй, нескольких забастовок – прежде всего на ЛуТЭКе. Но по части экономики у нас есть и плюсы – из-за удешевления рубля по отношению к мировым валютам резко вырос въездной туризм, прежде всего из Китая, который сегодня и без того является нашим стратегическим партнером в АТР, а это – деньги в нашу экономику и развитие отношений с великим азиатским соседом. Такая тенденция в полной мере продолжится и в 2017 году. Уже ставший привычным ВЭФ – тоже хороший показатель, мы становимся площадкой интеграции в АТР, и это неплохо, недаром эта тема была поднята главой государства в послании президента в начале минувшего декабря, так сказать, отдельным пунктом.
От наступившего года хочется ожидать стабильности, тем более что все прогнозы говорят о том, что он будет непростым, и кризисные тренды как минимум частично сохранятся. Тут у нас по сути два пути – продолжать глобальные проекты – ВЭФ, ТОРы, Свободный порт Владивосток, а также развивать местную бизнес-инфраструктуру – туризм, образование, рыбоводство – то, в чем мы сильны либо чему благоволит общая конъюнктура. Причем нужно делать и то, и другое. Один из ключевых факторов – минимизация волатильности рубля, то есть резких изменений его курсовой разницы на валютном рынке, что существенно сдерживает активность в области внешнеэкономической деятельности. Многое потребуется от региональных властей – это и окончательная ликвидация последствий наводнения, и исполнение социальных обязательств перед населением в условиях секвестированного бюджета, и дальнейшая работа по обеспечению устойчивого развития края. Скажем так, хочется надеяться, что в 2017 году мы сохраним то, что свойственно приморцам – свободный дух, патриотизм, стойкость к жизненным испытаниям, а еще – сострадательность и человечность. Ведь в конечном итоге – это главное в нашей жизни, и если это есть – то все другие проблемы мы решим и препятствия преодолеем. И в итоге выйдем и из кризиса…

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владимир Путин поздравил владивостокцев с Новым годом
09:45, 01 января 2017 Владимир Путин поздравил владивостокцев с Новым годом

"Уходящий год был не простым"

The Guardian: 2017 год может стать годом апокалипсиса для Европы
07:41, 01 января 2017 The Guardian: 2017 год может стать годом апокалипсиса для Европы

Шенген рухнет, ЕС устоит

Правительство не запретило торговлю разливным алкоголем
02:20, 01 января 2017 Правительство не запретило торговлю разливным алкоголем

Законопроект предполагал обеспечение хозяевами кафе и ресторанов личной безопасности потребителей спиртных напитков

Прогноз курса доллара на 2017 год: что будет с российским рублем
17:16, 31 декабря 2016 Прогноз курса доллара на 2017 год: что будет с российским рублем

Уже четвертую неделю подряд курс доллара в РФ теряет свои позиции

В Приморье поставлен рекорд по экспорту угля
06:06, 31 декабря 2016 В Приморье поставлен рекорд по экспорту угля

23 миллиона тонн отгружено в 2016 году находкинской компанией

Из США выслали российских дипломатов и разведчиков
14:51, 30 декабря 2016 Из США выслали российских дипломатов и разведчиков

Санкции введены в связи с кибератаками

Бывшего вице-губернатора Приморья оставили в СИЗО еще на 2 месяца
13:42, 30 декабря 2016 Бывшего вице-губернатора Приморья оставили в СИЗО еще на 2 месяца

Ранее Олегу Ежову арест продлевали до середины января 2017 года