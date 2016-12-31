Экономический прогноз для Приморья на 2017 год

Ждем стабильности, несмотря на трудности

Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат политических наук, доцент Школы гуманитарных наук ДВФУ Петр Самойленко рассказал корреспонденту РИА VladNews о перспективах 2017 года. К чему надо готовиться жителям Приморья, насколько сложным и предсказуемым окажется предстоящий год Петуха?

- Строить планы можно, только опираясь на происходящие события и итоги прошлого. Уходящий 2016 год был для Приморского края, безусловно, непростым. Самое значимое событие с моей точки зрения – это наводнение в августе-сентябре. Да, это большая трагедия. Но, как любая кризисная ситуация – своего рода «лакмусовая бумажка», «проявляющая» положение дел в обществе и в отношениях между людьми. Эта беда показала, что все не так уж у нас и плохо – я имею в виду реакцию общества на случившееся, прежде всего ту помощь, которую многие приморцы оказывали пострадавшим, собирали и передавали вещи, сдавали деньги, в конечном итоге оказывали своим землякам моральную поддержку. В общем, мы остаемся людьми, можем сострадать и помогать друг другу, а это по нынешним достаточно эгоистичным временам, не так уж и мало…

Что касается экономики, то край продолжает жить в кризисных условиях, продолжается экономическая рецессия и падение предпринимательской активности. Пока так и не заработали в полной мере проекты ТОРов и «порто-франко», на которые возлагаются большие надежды, хотя определенные шаги в направлении их развития все же сделаны. Скажем так, пока не работают, ну или не в полной мере работают, законы диалектики – количество не перерастает в качество. То есть существенно увеличилось число резидентов этих проектов, улучшена законодательная база, однако они пока так и не работают и не привели к существенному росту региональной экономики и валового регионального продукта. С другой стороны, край не скатился в протестную активность, удалось избежать массовых увольнений и серьезных системных проблем, за исключением, пожалуй, нескольких забастовок – прежде всего на ЛуТЭКе. Но по части экономики у нас есть и плюсы – из-за удешевления рубля по отношению к мировым валютам резко вырос въездной туризм, прежде всего из Китая, который сегодня и без того является нашим стратегическим партнером в АТР, а это – деньги в нашу экономику и развитие отношений с великим азиатским соседом. Такая тенденция в полной мере продолжится и в 2017 году. Уже ставший привычным ВЭФ – тоже хороший показатель, мы становимся площадкой интеграции в АТР, и это неплохо, недаром эта тема была поднята главой государства в послании президента в начале минувшего декабря, так сказать, отдельным пунктом.

От наступившего года хочется ожидать стабильности, тем более что все прогнозы говорят о том, что он будет непростым, и кризисные тренды как минимум частично сохранятся. Тут у нас по сути два пути – продолжать глобальные проекты – ВЭФ, ТОРы, Свободный порт Владивосток, а также развивать местную бизнес-инфраструктуру – туризм, образование, рыбоводство – то, в чем мы сильны либо чему благоволит общая конъюнктура. Причем нужно делать и то, и другое. Один из ключевых факторов – минимизация волатильности рубля, то есть резких изменений его курсовой разницы на валютном рынке, что существенно сдерживает активность в области внешнеэкономической деятельности. Многое потребуется от региональных властей – это и окончательная ликвидация последствий наводнения, и исполнение социальных обязательств перед населением в условиях секвестированного бюджета, и дальнейшая работа по обеспечению устойчивого развития края. Скажем так, хочется надеяться, что в 2017 году мы сохраним то, что свойственно приморцам – свободный дух, патриотизм, стойкость к жизненным испытаниям, а еще – сострадательность и человечность. Ведь в конечном итоге – это главное в нашей жизни, и если это есть – то все другие проблемы мы решим и препятствия преодолеем. И в итоге выйдем и из кризиса…