Это область животного мира, внутри которой происходит образование новых видов из уже существующих

Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

Биологи из Франции описали так называемую "серую зону природы" - область животного мира, внутри которой происходит образование новых видов из уже существующих. Материал, посвященный исследованию, был опубликован в издании PLOS Biology, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Ученые сконцентрировались на способности живых организмов скрещиваться и обмениваться генетической информацией. Особенный интерес исследователей был сфокусирован на дивергентных свойствах - то есть на специфических расхождениях в генах, обусловленных разнообразными факторами. Такие свойства и определяют видообразование.

Исследование, как отмечают его авторы, позволило вывести новую, улучшенную модель видообразования живых существ.

В рамках проекта, ученые создали компьютерную модель, работающую на основе набора генетических данных широкой вариативности.

"Мы выявили совершенно уникальную молекулярную дивергенцию у некоторых конкретных видов. Речь идет о расхождении, показатели которого составляют от половины процента до двух процентов от генома. Виды, характеризующиеся такой дивергенцией, и являются типичными представителями серой зоны природы. Это, в частности, бабочки, комары, гориллы и мидии", - рассказывают исследователи.