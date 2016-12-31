Предсказание Ванги для России на 2017 год

Грандиозные судьбоносные перемены уже довольно близко

Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

Слепая прорицательница Ванга судя по всему любила Россию, так как в своих пророчествах всегда положительно отзывалась об том государстве, предвещая России светлое и великое будущее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Предсказания Ванги на 2017 год отводят России главную роль в спасении всего мира.



По словам ясновидящей из Болгарии, в 2017 году грядет величайшее объединение славян под могущественным крылом обновленной России.

«Россия вновь станет великой империей, прежде всего империей духа», - говорила она.



Также Ванга предсказывала России крайне выгодный союз с Китаем и Индией. И надо сказать, что ведущие политологи действительно видят тенденции, которые ведут к этому событию.



В своих предсказаниях ясновидящая всегда подчеркивала, что Россия будто пробудится ото сна, отринет от всего порочащего и отрицательного и пойдет о ней слава, как о сверхдержаве. В целом, если верить пророчествам Ванги, то уготована России судьба великого и могучего государства, целью которого будет подчинение себе всего мира. Причем, это не будет выглядеть как жестокое завоевание или грубое подчинение и навязывание своих интересов, наоборот, это будет добровольное и почтительное признание превосходства России и охотное соблюдение субординации другими странами.



«Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым - слава Владимира, слава России. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира», - пророчила Ванга.



Исходя из этого, можно сделать вывод, что грандиозные судьбоносные перемены уже довольно близко. Они найдут свой отклик буквально во всем и сулят великое изменение геополитической карты мира.



Напомним, что известная на весь мир пророчица из Болгарии Ванга, родилась в Струмице, который расположен в Османской империи в 1911 году. Девочкой ее захватил смерч. После того она перестала видеть глазами, однако у нее открылось внутреннее зрение, которое стало острее и ценнее видения глазами. Она прозревала, как прошлое, так и проникала и точно предсказывала далекое будущее.