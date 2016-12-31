Гороскоп на 31 декабря

​Атмосфера последнего дня этого года будет невероятно приподнятой и оживлённой

Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

31 декабря 2016 года не возникнет никаких препятствий к тому, чтобы на время забыть о делах и предаться беззаботному отдыху в кругу родных и знакомых, сообщает Астро-Гороскоп.

Овен



Овны ранним утром этого дня поймут, что надо как можно скорей гнать прочь своё дурное настроение. Вам действительно удастся совладать с собой, и вечером вы станете настоящей звездой на новогодней вечеринке.

Телец



У Тельцов не возникнет ни малейшего сомнения в том, что сценарий этого дня составлен правильно. Вы по доброй традиции решите отметить Новый год в кругу близких членов семьи, а потому ответите "спасибо, мы не придём" на приглашение посетить дружескую вечеринку.

Близнецы



Близнецы вплоть до вечера этого дня будут поглощены вопросами относительно своего внешнего вида. Вам внезапно не понравится ранее выбранный наряд и в часы, оставшиеся до Нового года, вы поспешите приобрести нечто более оригинальное.

Рак



Ракам сегодня придётся второпях завершать приготовления к Новому году. Утром вы вспомните, что не купили подарки для близких членов семьи. Чтобы исправиться это недоразумение, вы предпримите спринтерский забег по магазинам.

Лев



Львы уже утром этого дня решат, что пришла пора "спрыгнуть" с предновогодней диеты. Вы будете с наслаждением поглощать всё подряд. Не переусердствуйте, ведь высок риск, что вечером вы с большим трудом сможете натянуть на себя праздничные наряды.

Дева



Девы сегодня будут на удивление спокойны и доброжелательны по отношению к окружающим. Свои улыбки вы подарите всем вокруг - и родственникам, и друзьям, и даже соседу, с которым в недавнем прошлом сильно поссорились.

Весы



Весам для ощущения полного счастья в этот день будет достаточно малого. Вы сделаете подарки родственникам и друзьям, пофлиртуете с новым знакомым, а ближе к полуночи забудете обо всём и отдадите себя во власть алкоголя.

Скорпион



Скорпионов 31 декабря ожидает ряд мелких недоразумений. Дальние родственники перепутают ваш адрес и задержатся к новогоднему столу, или вы по ошибке отправите поздравительные СМС не тем адресатам.

Стрелец



Лучший сценарий новогодних торжеств для Стрельцов - безбашенная вечеринка вдали от дома. Выбранный вами наряд действительно достоин того, чтобы его увидело много людей, а не только ваши ближайшие родственники.

Козерог



Козероги утром этого дня ещё раз проверят, всё ли готово к празднику. Вы позаботитесь даже о таких мелочах, как подходящие свечи и скатерть. К вечеру постарайтесь прогнать прочь свой слишком серьёзный настрой и дайте себе возможность в полной мере расслабиться.

Водолей



Водолеи сегодня при желании могут стать звездой любой вечеринки. Вы сами вольны решать, где и с кем встречать Новый год, главное, чтобы праздничные торжества не превратились для вас в повод для очередного скандала со второй половинкой.

Рыбы



Рыбы проведут 31 декабря 2016 г в очень приподнятом настроении. Вы легко и непринуждённо завершите все текущие дела, затем поздравите с наступающим своих коллег и значительно раньше полуночи приступите к весёлой встрече Нового года.