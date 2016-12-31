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Общество

Сколько россияне будут отдыхать в новогодние праздники?

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Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

В преддверии предстоящих праздников лучше заранее узнать, сколько выходных на Новый 2017 год в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Следует отметить, что новогодние праздники в России всегда отмечаются с размахом. К тому же, возможность для этого есть, так, помимо новогодних выходных, несколько нерабочих дней добавляется и в Рождество.

Разобравшись со всеми делами на работе, а для многих декабрь - это самый сложный месяц, поскольку приходится сдавать множество различных отчетов, россияне стремятся устроить себе праздник. И у многих получается смотаться на несколько дней на отдых благодаря дополнительным выходным.

Но, следует отметить, что каждый год количество выходных дней меняется. А все из-за переноса праздничных дней. Поэтому часто возникает путаница по поводу того, сколько же дней отдыха будет на Новый год.

Уже много лет россияне мечтают о том, что правительство утвердило 31 декабря официальным выгодным. Многим именно 31 декабря приходится активно заниматься подготовкой дома и себя к встрече Нового года. У женщин, вынужденных просидеть на службе до позднего вечера, остается лишь несколько часов, чтобы сделать прическу, макияж, маникюр. А ведь многим из них еще и предстоит выкроить время на то, чтобы накрыть праздничный стол.

Но в этот раз, согласно постановлению Минтруда, россияне смогут отдыхать с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. То есть, у них будет сразу 9 выходных дней. Но не повезло тем, у кого суббота рабочий день, поскольку им все же придется выйти на работу.

1 января – выходной день, но он выпал на воскресенье. Этот выходной Минтруд перенес на 24 февраля. Такое решение «подарило» дополнительные выходные на 23 февраля. А выходной 7 января (суббота) перенесли на 8 мая. С 3 по 6 января – новогодние каникулы. Они будут у госслужащих и работников госкомпаний. А вот частные компании могут ввести свой рабочий график. Но, тем не менее, в этот раз выходной 1 и 2 января будет даже и в больших торговых домах, хотя они обычно работают ежедневно.

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