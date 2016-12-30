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Общество

Итоговое заседание краевого Совета молодых педагогов прошло в Артеме

За чашкой чая с пирогами разговор шел о серьезных вещах
Фото: Юрий Евдан Фото: Юрий Евдан
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

В последние дни уходящего года профсоюзные активисты, члены Совета молодых педагогов Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования, собрались в Артеме,чтобы провести итоговое заседание Совета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскую краевую организацию.

В уютном кабинете Артемовского горкома Профсоюза гостей радушно встретили председатель Совета, учитель начальных классов школы №7 города Артема Екатерина Бубнова и заместитель председателя, учитель начальных классов школы №2 города Артема Оксана Шима.

Перед началом заседания ребята познакомились с экспозицией музея Педагогической славы, созданного при Центре образования города Артема, где есть и стенд, посвященной Профсоюзу образования. А потом за чашкой чая с пирогами разговор шел о том, как повысить профсоюзное членство и мотивировать молодежь к вступлению в организацию, как сделать жизнь педагогической молодежи интересной и насыщенной, а положение молодых педагогов в обществе - достойным.

Екатерина Бубнова рассказала о проделанной Советом работе, не забыв отметить, что в школах,где работает она и Оксана Шима, членство в профсоюзе составляет 100%. Активность профсоюзных лидеров отметила и председатель Артемовской городской организации Общероссийского Профсоюза Татьяна Данилова. На правах радушной хозяйки и старшего товарища она дала молодым коллегам несколько советов, главный смысл которых - быть настойчивыми и без колебаний отстаивать интересы молодых педагогов на всех уровнях власти.

Когда речь зашла о планах на 2017 год, слово взял приглашенный на заседание председатель Молодежного Совета Федерации профсоюзов Приморского края Дмитрий Зайнуллов. Он рассказал о планах молодежного крыла ФППК, предложил педагогам присоединяться к акциям Молодежного Совета и находить свои формы и методы работы с молодежью.

На заседании присутствовала и председатель Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза Образования Ирина Мариш. Она отметила высокую активность возрожденного в 2016 году Совета молодых педагогов и выразила надежду на успешную реализацию всех высказанных идей в следующем 2017 году.

А идей было предостаточно. Провести встречу молодых педагогов с руководителями образовательных структур края, организовать конкурс стихов о профсоюзе "Муза профсоюза" и фотоконкурс "Мисс Профсоюз", устроить молодежную акцию 17 октября, в День рождения Приморского Профсоюза образования. Говорили и о возможности проведения краевого форума молодежи, что стало бы важным шагом на пути развития молодежного движения.

В заседании принимали участие также члены Совета председатель первички школы №12 города Владивостока, учитель истории Александр Яскин, заместитель председателя первичной профсоюзной организации школы № 35 города Владивостока, учитель математики Ирина Болтачева и член Совета молодых педагогов Уссурийской объединенной организации, учитель истории и обществознания школы № 28 Анастасия Пискун.

К сожалению, председатель первичной профсоюзной организации школы №4 поселка Тавричанка, член Совета Александр Какурин в очередной раз проигнорировалприглашение на заседание. В июле 2016 года Александр за счет Профсоюза образования побывал на молодежном тренинг-лагере «Школа тренеров» в Крыму,но до сих пор не нашел времени ни для отчета о поездке, ни для реальной работы в Совете молодых педагогов.

Следующее заседание Совета договорились провести в первом квартале 2017 года в Уссурийске.

- Работа с молодежью - один из приоритетов нашей деятельности, - отметила Ирина Мариш. - Нынешнее заседание Совета показало, что у нас в образовании замечательная, активная, творческая молодежь, которая готова взяться за серьезные дела и довести их до конца. А там где есть молодежь - есть будущее, есть перспектива.

Автор фоторепортажа: Юрий Евдан

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