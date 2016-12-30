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Адвокат главы Дальнегорска: Сахуту уже приговорили в СМИ

Комментарий защитника задержанного мэра
Фото: deita.ru Фото: deita.ru
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Адвокат мэра города Дальнегорск Приморского края признался, что так и не понял причины, по которой Ленинский районный суд Владивостока отправил Игоря Сахуту в СИЗО,  сообщает корреспондент РИА VladNews. Он отметил, что также не ясно, почему Сахуту заранее осудили в средствах массовой информации:

"Из маленькой мухи о том, что Сахуту задержали, раздули огромного слона, - сказал Александр Передери. - Не было приговора суда, а его уже приговорили в прессе. Здесь так: может следователь ошибается, а может и я (защитник - РИА VladNews). Все должно быть доказано в суде, и роль здесь играет только закон: мог Сахута это сделать или не мог, имел возможность - или не имел".

Напомним, главу Дальнегорска задержали по подозрению в растрате бюджетных средств: "Мы берем закон, а в нем черным по белому написано: есть такая программа и есть такая цена. Аукцион от Сахуты не зависел, потому что он электронный. И как он вообще может устанавливать цену в 15 тысяч, если по программе написано 36?" - сказал адвокат.

Он отметил, что до сих пор так и не получил толковых ответов на вопрос, зачем и как главе Дальнегорска скрываться от следствия. Он рассказал, что задержание произошло вечером - однако впервые с правоохранителями Игорь Сахута встретился еще днем, во время обысков в администрации города. В то же время, главу Дальнегорска никто не задерживал, и он ушел по своим делам. Вернулся же Сахута по первому требованию. 

Кроме того, у главы Дальнегорска изъяли паспорт, а покинуть территорию РФ без этого документа крайне затруднительно.

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