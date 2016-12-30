Чем запомнился 2016 год?

Краткий дайджест

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

2016 год был богат на события. Чем он запомнился - краткий дайджест итогов года от РИА VladNews:

Россия:

Министр труда рассказал, как бороться с безработицей - и об общей картине в стране

Максим Топилин объяснил также о том, почему у нас низкие пенсии и как победить серые зарплаты

ВЦИОМ о итогах 2016-го: Россиян больше всего беспокоят зарплаты, медицина и экономика

А вот значимость внешней политики для граждан РФ снизилась

Дальний Восток:

Александр Галушка: В ДФО в 2016 году отмечена лучшая демографическая динамика за 25 лет

Министр назвал это главным итогом года

Приморье:



Приморье: ни дня без политического скандала

Элита, переживая очередной стресс, замерла в ожидании: кто следующий?

В Приморье конфисковано более 50 тысяч литров алкогольной продукции

Проводятся профилактические мероприятия

Более 12,5 тысяч нетрезвых приморских водителей привлекли к ответственности

Итоги уходящего года

Владивосток:

189 культурно-массовых мероприятий проведено во Владивостоке

Итоги уходящего года

Во Владивостоке постоянно ведутся работы по организации дорожного движения

Итоги уходящего года

Этот год продлится на одну секунду дольше. А с 1 января в силу вступит год 2017-й. И первое, что изменится - это многие российские законы.