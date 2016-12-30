Чем запомнился 2016 год?

2016 год был богат на события. Чем он запомнился - краткий дайджест итогов года от РИА VladNews:
Россия:
Министр труда рассказал, как бороться с безработицей - и об общей картине в стране
Максим Топилин объяснил также о том, почему у нас низкие пенсии и как победить серые зарплаты
ВЦИОМ о итогах 2016-го: Россиян больше всего беспокоят зарплаты, медицина и экономика
А вот значимость внешней политики для граждан РФ снизилась
Дальний Восток:
Александр Галушка: В ДФО в 2016 году отмечена лучшая демографическая динамика за 25 лет
Министр назвал это главным итогом года
Приморье:
Приморье: ни дня без политического скандала
Элита, переживая очередной стресс, замерла в ожидании: кто следующий?
В Приморье конфисковано более 50 тысяч литров алкогольной продукции
Проводятся профилактические мероприятия
Более 12,5 тысяч нетрезвых приморских водителей привлекли к ответственности
Итоги уходящего года
Владивосток:
189 культурно-массовых мероприятий проведено во Владивостоке
Итоги уходящего года
Во Владивостоке постоянно ведутся работы по организации дорожного движения
Итоги уходящего года
Этот год продлится на одну секунду дольше. А с 1 января в силу вступит год 2017-й. И первое, что изменится - это многие российские законы.