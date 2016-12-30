Панда напала на человека, сломав ему обе руки, в Китае

Сотрудник одного из центров по охране и исследованию больших панд в китайской провинции Сычуань подвергся нападению животного, сообщает РИА VladNews со ссылкой на China News Service.

Инцидент произошел еще 17 декабря в тренировочном центре для панд в горах Тяньтай, где медведей готовят к выпуску на волю, однако о происшествии стало известно только сейчас.

Сообщается, что 41-летний сотрудник центра находился в одном вольере с 16-летней самкой по кличке Симэй. Внезапно животное напало на человека, стало кусать, после чего протащило по земле. ЧП случилось тогда, когда панда искала своего детеныша в рамках тренировочной программы. Пострадавший мужчина был госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

В результате инцидента у мужчины оказались сломаны оба запястья, порвано сухожилие на ноге, а также остались многочисленные укусы на теле.