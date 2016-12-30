Жители Владивостока заживо сожгли своих приятелей

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
Мужчины обвиняются в умышленном уничтожении чужого имущества, покушение на убийство и в убийстве.
По версии следствия, 15 марта 2016 года семеро мужчин распивали спиртные напитки во Владивостоке, в ходе застолья между ними возник конфликт.
Один из присутствующих нанес несколько ударов в область шеи оппоненту и убил. Затем, опасаясь, что приятель убитого сообщит о случившемся в правоохранительные органы, убил и его, тем же способом. Далее, уже действуя совместно с другим участником застолья, поджег находящиеся в доме предметы и разнес их по всему помещению. Злоумышленники скрылись, оставив в доме заживо сгорать трех приятелей.
Одному удалось выбраться из горящего дома, двое других умерли от отравления угарным газом.
В настоящее время дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.