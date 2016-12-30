Междугородний автобус загорелся в Приморье

Сегодня, 30 декабря, в Артеме загорелся междугородний автобус, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.
Ликвидировать возгорание помогали автолюбители.
В настоящее время причины происшествия устанавливаются.
Сегодня, 30 декабря, в Артеме загорелся междугородний автобус, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.
Ликвидировать возгорание помогали автолюбители.
В настоящее время причины происшествия устанавливаются.
Расследование продолжается
Подробности устанавливаются
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