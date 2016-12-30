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Новогодний красочный фейерверк увидят завтра жители и гости Владивостока

Новогодний фейерверк станет ярким завершением праздничной программы
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Завтра, 31 декабря, жители и гости города смогут полюбоваться вечерним красочным фейерверком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Фейерверк в этом году можно будет увидеть в 22 часа в трёх точках Владивостока: на площади Борцов Революции, в п. Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье).

Новогодний фейерверк станет ярким завершением праздничной программы, которая стартует на центральной площади в 18 часов.

Напомним, в этом году концепция празднования 2017 года – «Мечтай! Загадывай! Желай!». Этот слоган призывает всех снова на время почувствовать себя маленькими и верить в чудеса. Это своего рода «код доступа» в Новый год, и в этом «коде доступа» – простота, семейные ценности, дружба, свобода самовыражения.

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