Новый супермаркет уже не появится на месте сквера

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Администрация Владивостока отменила разрешение на строительство
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Администрация города Владивостока постановлением от 30 декабря 2016 года отменила разрешение на строительство объекта розничной торговли на ул. Бестужева, 40, которое было выдано в августе текущего года компании ООО «Версат», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Разрешение на строительство было выдано на основании договора аренды на земельный участок, подписанного ООО «Версат» с департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края в 2013 году в целях строительства.

Основанием для отмены разрешения на строительства стал в том числе тот факт, что в 2014 году в районе ул. Бестужева, 36-38 был зарегистрирован и внесен в реестр муниципальной собственности сквер площадью 827 кв. м. 

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