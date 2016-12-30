МЧС России предупреждает о технике безопасности в новогодние праздники

Советы от специалистов

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для детей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают елку. Для того чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер собственной безопасности, которые очень просты. ДВРЦ МЧС России искренне надеется, что праздники будут радостными.

Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для детей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают елку. Для того чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер собственной безопасности, которые очень просты. И мы искренне надеемся, что праздники будут радостными.

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.

2. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производства.

3. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен!

4. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете как ею пользоваться.

5. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства.

Кроме этого запрещается- устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев.

В квартирах и частных домах не рекомендуется при праздновании Нового Года зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на ёлках свечи, украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов. Не оставляйте без присмотра включённые электроприборы.

В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в Службу спасения - 112 эвакуируйте людей и приступите к тушению огня подручными средствами. Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хорошее настроение и веселый праздник.

Но кроме пожарной безопасности население также должно помнить и основные правила безопасности на водных объектах.

Самое главное – это не выходить на тонкий неокрепший лед. Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не отрывая ног ото льда. Но если вдруг все же случилась беда, то при провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь

ползти вперед и подламывать его локтями и грудью. Постарайтесь лечь "на спину и выползти на свой след, а затем, не вставая, отползти от опасного места.

А если придется помогать провалившемуся под лед человеку, то подавайте ему в руки пояс, шарф, палку и т. п. За них можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку, к тому же при сближении легче обломить кромку льда.

А самое главное помните, что соблюдение элементарных правил безопасности позволит сохранить вам и вашим близким жизни.